Governo do Distrito Federal articula criação de voo direto entre Brasília e Roma

O governo do Distrito Federal articula a criação de um voo direto entre Brasília e Roma. O diálogo é liderado pelo secretário de Relações Internacionais, Paco Britto, que em 2024 se reuniu com o ministro do Turismo, Celso Sabino, e com o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, para tratar da possibilidade do voo com uma companhia aérea italiana.

Segundo Britto, “na ocasião o embaixador se mostrou entusiasmado com a possibilidade do novo voo e se comprometeu a ajudar na intermediação junto à companhia aérea”.

Em entrevista exclusiva ao R7, Paco Britto explicou que em novo encontro, realizado em dezembro, ele entregou ao embaixador um estudo de análise da viabilidade para lançamento de voo direto. Segundo o titular da pasta, no começo deste ano deve ocorrer uma nova reunião, desta vez com a companhia aérea italiana, para avaliar as possibilidades do novo voo.

“A ideia é discutir os pontos da análise de viabilidade do novo voo, apresentado ao embaixador, em dezembro, que trata, entre outros assuntos, do fluxo de turistas e perfil de mercado, dos pontos positivos da capital federal e seu potencial turístico — principalmente o arquitetônico —, além da proximidade com outras cidades do Entorno de grande potencial turísticos”, disse.

O secretário explicou que a Itália, até setembro de 2024, ocupava a 10ª posição no ranking de países que mais enviam turistas ao Brasil, com mais de 69 mil visitantes. O público busca principalmente turismo cultural e ecoturismo.

Voos saindo de Brasília

Paco Britto destacou outras conquistas já realizadas pela pasta a respeito de novas rotas diretas saindo de Brasília, como o voo para Santiago (Chile), Cancún (México), Bogotá (Colômbia), Miami e Orlando (Estados Unidos), Lima (Peru) e Buenos Aires (Argentina).

“Isso impulsiona o turismo e os negócios na cidade, além de reconhecer Brasília como um importante hub — a única capital que liga a todas as outras capitais do país; inúmeras possibilidades de turismo, além de ter a maior renda per capita do Brasil e ser uma cidade extremamente segura, ou seja, tem todos os atrativos que os turistas buscam”, avaliou.