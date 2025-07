Brics no Brasil: líderes chegam ao Rio e dão início a encontro com foco em economia, clima e segurança Reunião com chefes de Estado é voltada para atualizar posição de grupo; previsão do dia é voltada para discussão da paz Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 06/07/2025 - 11h16 (Atualizado em 06/07/2025 - 12h10 ) twitter

Líderes posam para foto do encontro do Brics no Brasil Reprodução/Gov BR - 06.07.2025

Chefes de Estado e representantes dos 11 países dão início ao encontro da Cúpula de Líderes do Brics, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, neste domingo (6). As autoridades participaram da cerimônia oficial com cumprimentos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e posaram para a tradicional fotografia de família.

A cerimônia teve atraso de mais de meia hora, mas isso não interferiu no início da primeira reunião, voltada para debater a paz, a segurança e a reforma da governança global, e iniciada com discurso de Lula.

A expectativa é que esse primeiro debate trate de alternativas voltadas para forma de contenção de tensões internacionais e, a tarde, tenha uma discussão voltada para o debate econômico.

A presidência brasileira estipulou seis prioridades para o encontro do Brics: cooperação em saúde global, comércio, investimento e finanças, combate à mudança do clima, governança da inteligência artificial, arquitetura multilateral de paz e segurança e desenvolvimento institucional do Brics.

Sistema próprio de pagamento

As negociações para criação de um sistema próprio de pagamento avançaram entre os representantes do Brics. A modalidade é uma aposta para funcionar como alternativa ao dólar e foi discutida entre ministros e presidentes e Banco Centrais no encontro no Brasil.

A declaração oficial, divulgada na noite de sábado (5), não indica destaques do que ficou acertado entre representantes econômicos, mas afirma que houve avanços para o novo sistema.­

Brics no Brasil

O encontro marca o ponto central da presidência brasileira no bloco e deve priorizar temas ligados à crise climática, como mecanismos de financiamento, além de discutir uma proposta de governança internacional para a inteligência artificial.

O comando do Brics é rotativo e, neste ano, está sob responsabilidade do Brasil. A pauta ambiental é considerada uma das prioridades da condução brasileira, que pretende impulsionar o debate em torno do financiamento climático, com previsões ligadas à COP30.

Criado em 2009, o grupo reúne atualmente 11 países — Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã — e conta com dez nações parceiras.

Integrantes permanentes

África do Sul

Arábia Saudita

Brasil

China

Egito

Emirados Árabes Unidos

Etiópia

Indonésia

Índia

Irã

Rússia

Nações parceiras

Belarus

Bolívia

Cazaquistão

Cuba

Malásia

Nigéria

Tailândia

Uganda

Uzbequistão

Vietnã

Dos cinco membros originais do Brics, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, dois não estarão presentes na reunião da Cúpula do Brics. O presidente da China, Xi Jinping, será representado pelo primeiro-ministro Li Qiang.

Enquanto o presidente da Rússia, Vladimir Putin, também não estará presente, mas participará da reunião por videoconferência. A comitiva russa terá a presença do ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov.

