Caiado decreta emergência ambiental em Padre Bernardo por desabamento de lixo Aterro sanitário desabou em junho no Entorno do DF, e resíduos caíram perto do rio Descoberto, Brasília|Do R7 14/07/2025 - 13h40 (Atualizado em 14/07/2025 - 13h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lixão desaba em Padre Bernardo, contamina córrego e compromete abastecimento de água no DF e Entorno

O governador Ronaldo Caiado decretou situação de emergência ambiental no município Padre Bernardo (GO) devido ao desabamento de lixo em junho. O decreto, assinado na última sexta-feira (11) e publicado no Diário Oficial do estado, autoriza a Semad (Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) a tomar qualquer medida emergencial necessária para mitigar os efeitos do desastre .

A compra de bens e contratação de serviços sem licitação, além da contratação por tempo determinado de pessoal para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público estão previstas no decreto.

Segundo o governo do estado, a secretaria pode realizar ações de resposta imediata independente de licenciamento ambiental prévio. Os servidores foram autorizados a entrar em imóveis públicos ou privados para determinar a evacuação de área atingidas, em caso de perigo iminente, ou para prestar socorro.

O decreto também determina que a tramitação de todos os processos sobre o lixão de Padre Bernardo aconteçam com prioridade nos órgãos da administração pública estadual. O texto reforça que mesmo diante de medidas emergenciais do Estado, a empresa Ouro Verde mantém a responsabilidade na reparação dos danos causados.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A empresa assinou um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) com a Semad em que se compromete a tomar medidas dentro dos prazos estabelecidos. Uma delas é a retirada de 42 mil metros cúbicos de lixo que caíram no leito do córrego Santa Bárbara.

Até esta sexta (18), a empresa precisa provar que contratou caminhões para iniciar essa retirada, e a operação deve começar até 21 de julho e ser finalizada até 15 de agosto.

‌



O gerente de Emergências Ambientais Sayro Reis explica o termo. “Em caso de descumprimento do TAC, a Semad assumirá essas obrigações. O decreto de emergência ambiental é mais um instrumento para que a secretaria consiga dar respostas imediatas, em caso de necessidade”, pontua.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp