Caminhada da Água movimenta feriado no Parque da Cidade Evento é uma parceria da Caesb com a Adasa e marca o encerramento das celebrações oficiais do Dia Mundial da Água

Cerca de 1.500 pessoas participaram da Caminhada da Água, neste sábado (30). O evento é uma parceria da Adasa (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal) em parceria com a Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal). O ato marcou o encerramento das celebrações oficiais do Dia Mundial da Água.

A largada do percurso de 4 quilômetros atraiu um público diverso pelo compromisso com a conscientização do uso responsável da água, da saúde e do bem estar. Para o diretor-presidente da Adasa, Raimundo Ribeiro, a socialização promovida pelo evento propicia a conscientização sobre a conservação dos recursos hídricos. “Queremos que o público reflita, troque informações e traga para si a responsabilidade individual no cuidado desse recurso vital. Acredito que essa interação pode gerar um impacto positivo e incentivar mudanças de hábitos cotidianos”, ressaltou Ribeiro.

A consolidação do evento, que faz parte do calendário oficial do Dia Mundial da Água, foi destacada na fala do diretor da Adasa Vinícius Benevides “Há quatorze anos promovemos um evento que une diferentes órgãos e cidadãos em torno da água. A Caminhada é um espaço democrático, não tem ideologia ou partido, onde todos concordam que devemos cuidar desse recurso essencial que aqui no DF é um pouco raro, devido a relação entre o número de habitantes e a quantidade de água disponível”, pontuou.

Após caminhada, foram realizadas aulas de fit dance e zumba. O público infantil interagiu com as mascotes da Adasa, da Caesb e do SLU - Gotita, Cristal, Garizito, Juju e Lixeirita tiraram muitas fotos, dançaram e se divertiram com a criançada e seus familiares.

A Adasa promoveu a conscientização sobre a limpeza dos corpos hídricos e a separação de resíduos através de uma pescaria ambientalmente correta, passatempos educativos e histórias narradas pelo contador de histórias e regulador da Agência, Miguel Sartori.

O SLU organizou uma apresentação teatral sobre a importância do descarte adequado do lixo, enquanto a Caesb apresentou jogos de tabuleiro e uma mini estação de tratamento de água com o objetivo de informar e entreter os pequenos usuários do DF.

O evento também contou com a presença do 45º Grupamento Bombeiro Militar do Sudoeste, que expôs uma viatura de salvamento.

A Caminhada da Água foi realizada com o apoio de várias instituições, incluindo o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SELDF), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (Sema-DF), o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Brasília Ambiental), o Departamento de Trânsito (Detran-DF) e a Administração do Plano Piloto.

Compareceram também os diretores da Caesb Sérgio Lemos, da área Financeiro Comercial, André Carrara, de Suporte ao Negócio, Eduardo Roriz, diretor Jurídico, e o diretor da ANA, Felipe de Mello Cunha.