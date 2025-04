Caminhão bate em parada de ônibus e motorista é levado para hospital de Base no DF Veículo colidiu contra parada na manhã desta terça-feira na Estrutural, ninguém se feriu Brasília|Do R7, em Brasília 08/04/2025 - 13h56 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h27 ) twitter

Acidente aconteceu na Estrutural CBMDF/Divulgação - 08.04.2025

O motorista de um caminhão foi levado para o Hospital de Base depois de bater em uma parada de ônibus na manhã desta terça-feira (8) no Distrito Federal. O acidente aconteceu por volta das 11h15, na via EPC (Estrada Parque Ceilândia), na altura dos postos de combustível.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista de 56 anos estava sozinho no veículo quando colidiu contra a parada, que estava vazia. Uma das faixas de rolamento precisou ser interditada para o atendimento e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF.

Acidente aconteceu em Brazlândia Reprodução/Arquivo pessoal - 08.04.2025

Também nesta terça-feira, uma carreta capotou e o motorista ficou preso às ferragens em Brazlândia. De acordo com as informações preliminares do Corpo de Bombeiros, pelo menos seis veículos se envolveram na colisão e três pessoas precisaram ser levadas ao hospital.

