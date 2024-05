Campanha do GDF arrecada doações para ajudar vítimas de chuvas no Rio Grande do Sul Quartéis do Corpo de Bombeiros, Base Aérea e anexo do Palácio do Buriti recebem mantimentos que serão enviados ao estado

O Governo do Distrito Federal lançou uma campanha de solidariedade para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As doações podem ser entregues nos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar do DF (veja endereços abaixo), na base Aérea de Brasília e no anexo do Palácio do Buriti, nas salas 104 e 900. Os mantimentos serão enviados para o estado com ajuda da Força Aérea Brasileira.

Os itens necessários são:

alimentos não perecíveis;

colchões;

água potável;

roupas de cama;

toalhas de banho;

cobertores;

material de higiene pessoal e limpeza;

leite em pó;

rações para animais;

cestas básicas;

absorventes;

roupas íntimas;

mamadeiras e bicos;

fraldas infantis e geriátricas; e

calçados.

É importante que os itens estejam em condições de uso e dentro do período de validade. A campanha Brasília pelo Sul foi lançada nesta segunda-feira (7) e o primeiro envio foi feito pela Caesb, com 15 mil copos de água. A ação foi idealizada pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha.

“É o momento de nos unirmos à população do Rio Grande do Sul e colaborarmos da melhor forma possível. Nos próximos dias estaremos enviando doações da Campanha Solidariedade Salva e da Campanha do Agasalho para as famílias vítimas dessa tragédia, e a população pode colaborar levando a sua doação até os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar do DF”, afirma Mayara.

Veja pontos de coletas:

– Quartéis do Corpo de Bombeiros Militar do DF - confira os endereços.

– Base Aérea de Brasília

Endereço: Área Militar do Aeroporto Internacional de Brasília

Horário: 8h às 18h.

– Anexo do Palácio do Buriti

Endereço: salas 104 e 900, Eixo Monumental

Horário: 8h às 18h.

Resgates

O governador do Distrito Federal também enviou agentes do corpo de bombeiros e da defesa civil para ajudar nos resgates da população do sul. Nesta segunda, as equipes realizaram 44 resgates. Foi o segundo dia de atuação da missão humanitária de militares da capital em socorro às vítimas das enchentes.

É com enorme tristeza que testemunhamos as cenas que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que atingem a região. Entrei em contato com o governador @EduardoLeite_ e manifestei que nossas forças de segurança estão prontas para prestar o devido apoio à… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) May 3, 2024

Foram 28 adultos, 6 crianças e 10 animais domésticos resgatados pelos bombeiros. Já no domingo (5), foram 36 atendimentos de socorro – 21 adultos, seis crianças e nove animais domésticos, somando 80 resgates ao todo até o momento.