Campanha do Senado arrecada 5 mil cobertores para desabrigados no RS Entrega dos mantimentos será feita nesta terça-feira; ação continua recebendo roupas, água e ração para animais

Arrecadação será entregue nesta terça (Tomaz Silva/Agência Brasil)

A campanha “Liga do Bem” do Senado Federal arrecadou 5.263 cobertores para enviar aos desabrigados no Rio Grande do Sul . O início da ação aconteceu na última sexta-feira (3) e a entrega será feita na tarde desta terça-feira (7) pela Força Aérea Brasileira.

“É preciso muita união, que as nossas divisas ideológicas sejam esquecidas para o bem-estar da população”, disse o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim (PT-RS).

Ainda nesta terça, um avião da FAB decolou de São Paulo com 34 toneladas, com fardos de água, cestas básicas, colchões, cobertores e medicamentos, doados pela população por meio da campanha “Todos Unidos pelo Sul”.

O estado está em situação de calamidade com 155.741 pessoas desalojadas e mais de 1 milhão impactadas de alguma forma pelas chuvas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou na manhã desta terça-feira que o número de mortes subiu para 90 e outros quatro óbitos ainda estão sendo investigados.

*Sob supervisão de Augusto Fernandes