Candangão BRB 2025: 5ª rodada fecha com briga na parte de cima da tabela e Brasiliense invicto Jogos ocorreram nesse fim de semana, com muitos gols e disputa acirrada pelo G4 Brasília|Do R7, em Brasília 10/02/2025 - 15h36 (Atualizado em 10/02/2025 - 18h43 )

Times se enfrentaram nesse fim de semana Reprodução/instagram @candangaobrb2025

A quinta rodada do Cadangão BRB 2025 terminou com muitos gols. No sábado (8), o Gama venceu o Samambaia por 1 a 0 e se manteve na vice-liderança do campeonato. O Ceilândia ganhou do Paranoá de virada, por 2 a 1, e chegou à terceira colocação.

A rodada continuou no domingo (9), com o Sobradinho superando o Real Brasília por 3 a 1. O Capital também brilhou, vencendo o Legião por 1 a 0 e entrando no G4 da competição. O Brasiliense confirmou seu favoritismo ao derrotar o Ceilandense por 2 a 0, chegando à quinta vitória em cinco jogos e mantendo-se na liderança do campeonato.

Samambaia 0x1 Gama

A partida entre Gama e Samambaia foi equilibrada no primeiro tempo, com chances de gol desperdiçadas por ambos os lados. O Cachorro Salsicha quase abriu o placar logo aos seis minutos, mas finalizou por cima do gol. Aos 17 minutos, foi a vez do Periquito assustar, com uma bola na trave. Apesar das oportunidades, o primeiro tempo terminou sem gols.

Na segunda etapa, o jogo começou morno, mas o Gama conseguiu se impor. Aos 20 minutos, o zagueiro Pedro Romano abriu o placar com uma bela cabeçada. Atrás no placar, o Samambaia tentou reagir e pressionar o adversário, mas não conseguiu furar a defesa alviverde. Com a vitória, o Gama conquistou seu quarto triunfo consecutivo e segue firme na vice-liderança do Candangão BRB 2025.

‌



Paranoá 1x2 Ceilândia

O duelo no Estádio Defelê, na Vila Planalto, começou equilibrado, com o Ceilândia buscando se impor. A primeira grande chance veio logo nos minutos iniciais, quando o atacante Wisman acertou a trave, exigindo uma defesa do goleiro do Paranoá no rebote.

Apesar da pressão alvinegra, foi a Cobra Sucuri que abriu o placar. Aos 18 minutos, o atacante Carlão aproveitou a oportunidade e balançou as redes, levando o Paranoá para o intervalo com a vantagem de 1 a 0.

‌



No segundo tempo, o Ceilândia demorou a reagir e só finalizou pela primeira vez aos 25 minutos, após um erro na saída de bola do Paranoá. Mas a persistência do Gato Preto foi recompensada. Aos 31 minutos, Edson Reis subiu bem para cabecear e empatar o jogo. A virada veio nos acréscimos com Felipe Clemente, que acertou a rede e garantiu a vitória do Ceilândia por 2 a 1.

Capital 1x0 Legião

O confronto conhecido como “Clássico do Rock” terminou melhor para o Capital, que recebeu o Legião, lanterna do campeonato, no Estádio JK. Jogando em casa, o Capital dominou as ações desde o início e abriu o placar logo aos 10 minutos do primeiro tempo, com Matheus Bossa, que marcou o único gol da partida.

‌



O segundo tempo foi morno, com poucas chances criadas por ambas as equipes. O Capital administrou a vantagem e garantiu mais três pontos, fechando a rodada no G4 do campeonato.

Real Brasília 1x3 Sobradinho

A primeira vitória do Sobradinho no campeonato começou a ser construída logo aos 3 minutos do primeiro tempo, com gol de Welton.

Matheus Barboza empatou o jogo aos 22 minutos do primeiro tempo, mas o Sobradinho retomou a vantagem no placar aos 32, com Pipico. O camisa 9 do Sobradinho voltou a marcar na etapa final para dar números finais ao jogo.

Brasiliense 2x0 Ceilandense

O Brasiliense recebeu o Ceilandense no Serejão, em Taguatinga, buscando manter sua invencibilidade no campeonato. Apesar da pressão do Jacaré no primeiro tempo, o Dragão conseguiu segurar o adversário, levando a partida para o intervalo com o placar zerado.

O jogo só teve seu primeiro gol aos 14 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Yuri, do Ceilandense, marcou contra, colocando o Brasiliense em vantagem.

Aos 39 minutos, Marllon confirmou o favoritismo do time da casa, ampliando o placar e garantindo mais uma vitória para o líder do Candangão BRB 2025.

Confira a classificação do campeonato: