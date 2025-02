Ibaneis anuncia recriação de Secretaria do Entorno para articular demandas de GO e DF Governador pretende se reunir com representantes de Goiás para tratar sobre o transporte público entre as cidades Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 10/02/2025 - 12h42 (Atualizado em 10/02/2025 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ibaneis anuncia recriação de Secretaria do Entorno Renato Alves/Agência Brasília - 05/02/2025

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou nesta segunda-feira (10) a recriação da Secretaria do Entorno, extinta em junho de 2021. A pasta vai articular com as prefeituras das cidades próximas a capital do país diversos projetos de desenvolvimento. O chefe do Executivo local também afirmou que nas próximas semanas vai se reunir com representantes de Goiás para tratar a questão do transporte público do Entorno para o DF. Este deve ser o primeiro desafio do novo secretário de Ibaneis, que ainda será nomeado.

“Temos recebido uma demanda muito grande, principalmente dos prefeitos e de algumas lideranças do Entorno. Eu havia extinto essa Secretaria [de Desenvolvimento da Região Metropolitana] porque o Caiado [governador de Goiás] havia criado a secretária aqui no Entorno. Mas a gente notou que precisa ter uma proximidade maior com os prefeitos”, explicou.

Ibaneis disse que o objetivo é agir em parceria com as prefeituras e o governo do estado vizinho. “Ninguém quer invadir o espaço de ninguém. Tanto que a Secretaria do Entorno [de Goiás] está convidada para estar com a gente amanhã”, afirmou.

Sobre a reunião a respeito do transporte público, Ibaneis disse que o encontro deve ocorrer na próxima semana. “Já marcamos uma reunião na próxima semana para a gente tratar a questão dos ônibus do Entorno e no que a gente puder queremos fazer melhorias para a população, em parceria com o governo de Goiás”, assegurou.

‌



O anúncio do governador foi feito durante inauguração da pavimentação das rodovias vicinais 379 e 383 no Gama, com assinatura de ordem de serviço para iluminação da via pública.

A obra teve investimento de R$13,5 milhões e asfaltou 7,6 km, beneficiando cerca de 10 mil pessoas entre motoristas e moradores da região. A rota é um importante trecho de escoamento agrícola, ligando Gama à comunidade rural do Jardim Serra Dourada, em Santo Antônio do Descoberto. Na região, há cerca de 2,4 mil produtores rurais, segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF.

‌



“Começamos a semana entregando uma obra muito esperada pela população aqui da região. É uma obra de quase oito quilômetros de asfalto, além da duplicação da ponte e a iluminação pública, que totaliza um investimento de R$ 18 milhões. Com isso, estamos resolvendo aqui um problema de mais de 40 anos”, disse.

Sobre a iluminação pública da via, Ibaneis acrescentou que fez uma parceria com a CEB (Companhia Energética de Brasília), para que todas as obras inauguradas, “principalmente essas obras de asfalto, recebam também a iluminação para deixar o serviço completo”.