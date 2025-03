Justiça absolve vice-governadora do DF de acusação de corrupção passiva Celina Leão tinha sido acusada de participar de esquema para liberação de emendas parlamentares em troca de propina Brasília|Do R7, em Brasília 11/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 11/03/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Celina Leão é absolvida de acusações de corrupção Eurico Eduardo/Agência CLDF

A Justiça do Distrito Federal absolveu nesta quarta-feira (11) a vice-governadora Celina Leão (PP-DF) das acusações de corrupção passiva no caso da Operação Drácon.

A decisão reconhece que não havia evidências suficientes para comprovar o envolvimento de Celina, logo, não seria possível condená-la.

A operação foi deflagrada em 2016 e apontava que Celina e outros deputados da CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) teriam participado de um esquema de propina em troca do direcionamento de emendas parlamentares para serviços de UTI em empresas de saúde.

Como base para as acusações, foram usadas gravações feitas pela ex-deputada distrital Liliane Roriz sem conhecimento dos envolvidos. Na época, Celina Leão era presidente da CLDF e foi afastada do cargo. Ela negava envolvimento no caso e questionava a credibilidade das provas apresentadas.

‌



Nesta manhã, Celina publicou uma nota nas redes sociais e afirmou que “sempre confiou na Justiça e, hoje, recebe com serenidade a sentença que confirma sua absolvição no Tribunal de Justiça do Distrito Federal”. Ela ainda reforça que estava “convicta de sua inocência” e diz que a sentença “reconhece de forma inequívoca a correção de seus atos”.

NOTA À IMPRENSA



A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, sempre confiou na Justiça e, hoje, recebe com serenidade a sentença que confirma sua absolvição no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Essa decisão reafirma sua conduta pautada na lisura, na ética e no… — Celina Leão (@celinaleao) March 11, 2025