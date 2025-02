Carnaval no Distrito Federal pode movimentar cerca de R$ 320 milhões, avalia CNC Valor representa um aumento de 1,5% em relação ao ano passado; festa também pode gerar 850 vagas temporárias Brasília|Do R7, em Brasília 26/02/2025 - 10h28 (Atualizado em 26/02/2025 - 11h12 ) twitter

Carnaval também vai gerar 850 vagas temporárias Renato Alves/Agência Brasília -

O carnaval do Distrito Federal poderá movimentar cerca de R$ 320 milhões com atividades turísticas este ano. A estimativa é da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) e representa um aumento de cerca de 1,5% em relação a 2024.

Se a previsão se confirmar, esse será o segundo melhor carnaval para o comércio da série histórica, atrás somente de 2015, quando foram movimentados R$ 322,6 milhões.

A pesquisa realizada pela CNC aponta ainda que 850 empregados temporários com carteira assinada podem ser contratados durante o período dos festejos, crescimento de quase 12% em comparação ao ano passado. O volume financeiro estimado pela CNC abrange setores como alimentação fora de casa, transporte de passageiros e hospedagem, além de serviços ligados à produção de eventos culturais, confecção de fantasias, contratação de artistas, aluguel de equipamentos, segurança privada e marketing e demais ramos da economia criativa.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, o crescimento da festa nos últimos anos mostra o potencial do turismo na capital do país. “Apesar de não sermos um tradicional destino para turistas no carnaval, temos a capacidade de atrair e manter foliões na cidade, celebrando nossa cultura e movimentando nossa economia”, afirma.

De acordo com o IPE-DF (Instituto de Pesquisa e Estatística do DF) cerca de 10% dos foliões são de fora do DF, sendo que a maioria é de Goiás e Minas Gerais, seguidos de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro.

Distrito Federal terá 62 blocos de carnaval

Segundo a CNC, o Distrito Federal está entre as dez primeiras unidades da Federação com maior movimentação financeira no ramo de atividades turísticas durante o carnaval. A capital está em nono lugar, à frente de Goiás, Ceará e Espírito Santo, por exemplo.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o carnaval deste ano terá um total de 62 blocos, seis a mais que no ano passado. O governo do DF investiu R$ 8,2 milhões para a realização da festa.