Carreta que transportava melancias capota e derruba poste em estrada no DF Acidente envolveu outros cinco veículos e deixou uma pessoa ferida nesta segunda-feira Brasília|Do R7, em Brasília 18/03/2025 - 09h42 (Atualizado em 18/03/2025 - 10h26 )

Carreta capotou na noite desta segunda CBMDF/Divulgação

Uma carreta que transportava melancias capotou e colidiu com um poste de iluminação pública na noite desta segunda-feira (17), por volta das 22h, no Distrito Federal. Além da carreta, outros cinco veículos se envolveram no acidente, que aconteceu na BR-020, próximo à ponte de acesso à Sobradinho.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um dos motoristas dos veículos envolvidos, de 24 anos, precisou ser levado ao hospital com sangramento na perna esquerda e dores na região da clavícula. Os outros quatro motoristas foram avaliados e não precisaram ir ao hospital.

A Neoenergia foi acionada devido à queda do poste e a via precisou ser parcialmente interditada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e pelo Detran (Departamento de Trânsito) para o atendimento da ocorrência.

