Casal é preso com 350 pedras de crack escondidas em coelho de pelúcia do filho, no DF Além do casal, dois homens foram presos na investigação por porte de substâncias entorpecentes; caso aconteceu no Paranoá Brasília|Do R7, em Brasília 24/01/2025 - 12h05 (Atualizado em 24/01/2025 - 13h02 )

Droga foi encontrada dentro de coelho PCDF/Divulgação - 23.

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um casal com 350 pedras de crack escondidas em um coelho de pelúcia do filho, no Distrito Federal. A operação aconteceu nessa quinta-feira (23), na quadra 8 do Paranoá, e foi nomeada de Coelho da Sorte. Ao todo, o casal, de 20 e 49 anos, e dois homens, de 24 e 66 anos, foram presos por porte de substâncias entorpecentes. A investigação teve início após denúncias anônimas apontarem que o local era usado como ponto de venda de drogas.

Os policiais monitoraram as movimentações suspeitas e captaram imagens em que o casal de traficantes entregava drogas por uma fresta inferior do portão da casa. Ao sair do local, dois usuários foram encontrados com porções de crack.

Nas buscas, além da droga escondida no coelho, a polícia encontrou R$ 604 em espécie, uma porção de maconha e um aparelho celular. O material foi apreendido e levado ao Instituto de Criminalística para exames periciais.

Durante o monitoramento, a equipe apurou que os traficantes tinham reforçado a segurança da boca de fumo, com arames farpados nos muros e barras de ferro no portão externo da casa, para dificultar a entrada da polícia no local.

O casal foi preso em flagrante e levado à Divisão de Controle e Custódia de Presos da Polícia Civil. Já os dois usuários de drogas foram presos, mas liberados depois de assinarem os termos de comparecimento à Justiça.