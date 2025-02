Trio que matou homem na frente de familiares no Entorno do DF é preso pela polícia Crime aconteceu em 28 de outubro de 2024 no Novo Gama motivado por uma discussão pela suspeita de furto de uma escada

Brasília|Do R7, em Brasília 24/01/2025 - 09h46 (Atualizado em 24/01/2025 - 11h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share