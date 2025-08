Celina Leão sobre prisão domiciliar de Bolsonaro: ‘Medida drástica e desnecessária’ Vice-governadora do DF critica decisão judicial e expressa solidariedade à família do ex-presidente Brasília|Do R7, em Brasília 04/08/2025 - 20h56 (Atualizado em 04/08/2025 - 20h56 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Celina Leão critica a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, classificando-a como "drástica e desnecessária".

A vice-governadora defende que não há justificativa legal para a medida, uma vez que Bolsonaro compareceu a todos os atos processuais.

Cela também ressalta o direito do ex-presidente à liberdade de expressão e movimento.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e restrições de comunicação, devido ao descumprimento de medidas cautelares. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Celina Leão também defendeu o direito de Bolsonaro à liberdade de expressão Tony Oliveira/Agência Brasília - 10.07.2025

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), classificou como “drástica e desnecessária” a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que impôs prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em nota divulgada nas redes sociais nesta segunda-feira (4), ela afirmou não haver justificativa legal para o recolhimento do ex-mandatário.

“A prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro é uma medida drástica e desnecessária. Não há sentença condenatória; ele tem endereço certo, compareceu a todos os atos processuais e atendeu a todas as demandas da Justiça”, declarou a vice-governadora.

Celina também defendeu o direito de Bolsonaro à liberdade de expressão: “Bolsonaro não merece ser privado do seu direito de ir e vir, nem da sua liberdade de expressão.”

Em tom pessoal, concluiu com uma mensagem à família do ex-presidente: “Como amiga pessoal, registro a minha solidariedade à família.”

Bolsonaro em culto após Moraes manter medidas cautelares Reprodução/TV Record - 24.07.2025

A decisão

A decisão de Moraes decorre do descumprimento reiterado de medidas cautelares, como o uso indevido de redes sociais por meio de terceiros. O ministro entendeu haver tentativa de burlar determinações judiciais e de obstruir o curso das investigações.

‌



Bolsonaro agora cumpre prisão domiciliar integral, com tornozeleira eletrônica, sem acesso a visitas — exceto advogados autorizados — e proibido de manter qualquer comunicação pública.

