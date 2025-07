CGU aplica sanção à empresa por corrupção envolvendo agente da Polícia Federal Empresa de eventos Audiomix ofereceu convites e abadás em troca de facilitação na emissão de passaportes Brasília|Do R7, em Brasília 29/07/2025 - 16h21 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h21 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A CGU sancionou a empresa Audiomix Eventos por corrupção.

A empresa ofereceu convites e abadás a um servidor da Policia Federal.

A troca visava facilitar a emissão de passaportes.

Foi aplicada uma multa de R$ 580 mil e decisão foi publicada por 45 dias.

Audiomix é uma empresa brasileira especializada em gestão de carreira e realização de shows Reprodução/CGU - Arquivo

A CGU (Controladoria-Geral da União) sancionou a empresa Audiomix Eventos Eireli por prática de atos ilícitos contra a administração pública.

A reportagem entrou em contato com a empresa e o espaço está aberto para manifestações.

O processo administrativo de responsabilização, concluído nesta terça-feira (29), resultou na aplicação de multa de R$ 580 mil e na determinação de publicação extraordinária da decisão por 45 dias, conforme publicado no Diário Oficial da União.

A investigação apontou que a Audiomix ofereceu vantagens indevidas, como convites e abadás para shows, a um servidor da Polícia Federal, lotado em um setor responsável pela emissão de passaportes.

‌



Em troca, a empresa buscava obter facilitação e prioridade no atendimento a colaboradores e agenciados.

A conduta foi enquadrada no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, que prevê sanções a pessoas jurídicas que oferecem ou concedem vantagens indevidas a agentes públicos.

