Associação de eSports é alvo da PF por suposto desvio de R$ 15 mi em emendas parlamentares A Controladoria-Geral da União também participa da operação para cumprir 16 mandados de busca e apreensão no Acre, Paraná, Goiás e DF Brasília|Do R7 29/07/2025 - 09h25 (Atualizado em 29/07/2025 - 09h45 )

RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal e a CGU realizam a Operação Korban para investigar o desvio de R$ 15 milhões em emendas parlamentares.

Os recursos visavam financiar eventos de eSports, mas levantam suspeitas de irregularidades na execução dos contratos.

Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em vários estados, além do sequestro de bens e bloqueio de contas das empresas envolvidas.

O STF suspendeu novos repasses à associação investigada e proibiu transferências para empresas subcontratadas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

PF mira associação suspeita de desviar verba pública PF/Divulgação/Arquivo

A PF (Polícia Federal) e a CGU (Controladoria-Geral da União) deflagraram nesta terça-feira (29) a Operação Korban, que investiga o possível desvio de R$ 15 milhões em recursos públicos provenientes de emendas parlamentares. O dinheiro teria sido destinado à realização de eventos de esportes digitais — os chamados eSports — por meio de uma associação sediada no Distrito Federal, alvo da operação.

Os recursos foram repassados entre 2023 e 2024 com aval do Ministério do Esporte para financiar jogos estudantis de esportes eletrônicos. As apurações buscam esclarecer suspeitas de irregularidades na execução dos contratos e no uso dos valores públicos.

Ao todo, estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados do Acre, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal. Também foi determinado o sequestro de bens como veículos e imóveis, e o bloqueio de contas bancárias das empresas envolvidas. As medidas de indisponibilidade patrimonial podem alcançar até R$ 25 milhões.

Além disso, o STF ordenou a suspensão de novos repasses federais à associação investigada, e proibiu que a entidade realize transferências de recursos para empresas subcontratadas no âmbito dos convênios sob análise.

A operação segue em andamento. Segundo a PF, os materiais apreendidos serão analisados para aprofundar a identificação de eventuais crimes e de todos os envolvidos no esquema.

