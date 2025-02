Cid diz que Bolsonaro recebeu US$ 86 mil em dinheiro vivo após vendas de joias, segundo delação Ex-presidente diz que a delação é uma ‘narrativa fantasiosa’; tenente-coronel e o pai, Mauro Cesar Lourena Cid, teriam entregue os valores Brasília|Do R7 19/02/2025 - 16h59 (Atualizado em 19/02/2025 - 17h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mauro Cid fez afirmações em delação Marcos Oliveira/Agência Senado - 11.7.2023

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, disse em delação premiada que o ex-presidente teria recebido US$ 86 mil em dinheiro vivo a partir das vendas de joias presenteadas por autoridades estrangeiras durante o governo dele. Segundo Cid, ele e o pai, Mauro Cesar Lourena Cid, teriam repassado os valores a Bolsonaro entre 2022 e 2023. A defesa do ex-presidente diz que a delação é uma “narrativa fantasiosa”.

Na delação, Mauro Cid afirmou que recebeu ordens de Bolsonaro para fazer pesquisas de preço dos presentes que tinham sido entregues a ele. Depois, segundo o tenente-coronel, o ex-presidente mandou vender alguns dos itens. Os presentes vendidos, de acordo com Mauro Cid, foram dois relógios de luxo e um kit de joias em ouro branco.

Segundo o tenente-coronel, o repasse dos valores a Bolsonaro teria acontecido da seguinte maneira:

US$ 18 mil entregues por Mauro Cid em 2022, no Brasil

US$ 30 mil entregues por Lourena Cid em 2022, em Nova York

US$ 10 mil entregues por Mauro Cid em 2022, no Brasil

US$ 20 mil entregues por Lourena Cid em 2023, em Miami

US$ 8 mil entregues por Mauro Cid em 2023, no Brasil

Mauro Cid disse na delação que o valor das vendas das joias foi depositado em uma conta bancária do pai dele. O tenente-coronel explicou que não utilizou uma conta bancária de sua titularidade nos Estados Unidos pois tinha receio de ela ser bloqueada devido à pouca movimentação.

‌



O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro comentou que a decisão de entregar os valores em espécie ao ex-presidente foi para evitar que os recursos circulassem no sistema bancário normal.

Na delação, Mauro Cid explicou que, após o TCU (Tribunal de Contas da União) exigir a devolução das joias, ele e dois ex-assessores de Bolsonaro começaram as tratativas para recomprar os itens.

‌



Itens não vendidos

Outros itens que Bolsonaro quis vender, segundo a delação de Mauro Cid, foram um kit de joias em ouro rosé e duas esculturas douradas (um barco e uma palmeira).

A pedido do ex-presidente, Mauro Cid realizou cotações para saber quanto as esculturas douradas valiam. Os avaliadores, no entanto, disseram que só conseguiriam dar um preço se abrissem as peças para confirmar o material do qual eram feitas. Dessa forma, segundo a delação, a venda dos itens foi abortada.

‌



Com relação às joias em ouro rosé, Mauro Cid disse que elas foram postas à venda em um leilão pela internet pelo valor inicial de U$ 50 mil, “mas a expectativa era de que os referidos bens fossem arrematados pelo valor entre U$ 120 mil e 140 mil”.

Segundo ele, “o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha ciência de que o kit foi encaminhado para ser vendido em leilão nos Estados Unidos”. Apesar disso, as joias não foram compradas.

Moraes tirou sigilo de delação

A delação premiada de Cid foi tornada pública nesta quarta-feira (19) por decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, um dia após Bolsonaro ser denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) de ser o líder de uma organização que teria planejado um suposto golpe de Estado.

Segundo a defesa do ex-presidente, a delação foi “diversas vezes alteradas”, e Mauro Cid “questiona a sua própria voluntariedade”. “Não por acaso ele mudou sua versão por inúmeras vezes para construir uma narrativa fantasiosa”, afirmam os advogados.

Leia a íntegra da manifestação da defesa de Bolsonaro

A defesa do Presidente Jair Bolsonaro recebe com estarrecimento e indignação a denúncia da Procuradoria-Geral da República, divulgada hoje pela mídia, por uma suposta participação num alegado golpe de Estado.

O Presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam.

A despeito dos quase dois anos de investigações — período em que foi alvo de exaustivas diligências investigatórias, amplamente suportadas por medidas cautelares de cunho invasivo, contemplando, inclusive, a custódia preventiva de apoiadores próximos —, nenhum elemento que conectasse minimamente o Presidente à narrativa construída na denúncia, foi encontrado.

Não há qualquer mensagem do Presidente da República que embase a acusação, apesar de uma verdadeira devassa que foi feita em seus telefones pessoais.

A inepta denúncia chega ao cúmulo de lhe atribuir participação em planos contraditórios entre si e baseada numa única delação premiada, diversas vezes alteradas, por um delator que questiona a sua própria voluntariedade. Não por acaso ele mudou sua versão por inúmeras vezes para construir uma narrativa fantasiosa.

O Presidente Jair Bolsonaro confia na Justiça e, portanto, acredita que essa denúncia não prevalecerá por sua precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos que a sustentem perante o Judiciário.