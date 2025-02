Se forem culpados, terão que pagar, diz Lula sobre denúncia de Bolsonaro Presidente falou que é apenas um ‘indiciamento’ e defendeu espaço de defesa para os indiciados Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 19/02/2025 - 13h37 (Atualizado em 19/02/2025 - 13h39 ) twitter

Se for culpado, terá que pagar, diz Lula sobre denúncia de Bolsonaro Ricardo Stuckert/PR - 06.02.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, nesta quarta-feira (19), a denúncia oferecida pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra Jair Bolsonaro. Segundo o petista, trata-se apenas de um “indiciamento” e que o ex-presidente e os demais indiciados terão todo direito de defesa. O chefe do Executivo afirmou também que, se comprovados os crimes, “terão que pagar”.

“Se eles provarem que não tentaram dar golpe, que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo país inteiro. Porém, se na hora que o juiz for julgar e chegarem à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo crime que cometeram”, disse Lula.

Na última terça-feira (18), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao STF (Supremo Tribunal Federal) a denúncia contra Bolsonaro por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022. Agora, o ministro Alexandre de Moraes vai analisar a denúncia.

Bolsonaro foi denunciado pelos seguintes crimes: liderar organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado.

A apresentação da denúncia significa que a PGR encontrou indícios suficientes para formalmente acusar uma pessoa de ter cometido um crime. Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas acusadas de estimular e realizar atos contra os Três Poderes e contra o Estado Democrático de Direito. Os fatos foram divididos em cinco peças acusatórias.

De acordo com a PGR, Bolsonaro tinha um discurso pronto, que seria utilizado caso a tentativa de golpe de Estado fosse bem-sucedida. O documento previa a decretação de Estado de Sítio e a implementação da GLO (Garantia da Lei e da Ordem), medidas que teriam como objetivo impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e assegurar a permanência de Bolsonaro no cargo.

Segundo a defesa do ex-presidente, ele “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”.