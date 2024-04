Aposentado cai em golpe do investimento e perde R$ 62 mil

Alto contraste

Um aposentado perdeu R$ 62 mil depois de ser vítima de estelionato. Francisco Mendes vendeu três carros e repassou o dinheiro para um homem que garantiu que ele teria retorno superior ao valor investido. No entanto, ele não recebeu nada depois dos quatro meses do prazo dado pelo suspeito. Envolvidos não atendem mais as ligações do aposentado, que percebeu que havia caído em um golpe.