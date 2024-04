Caixa d'água de chácara é contaminada e polícia investiga causa

Alto contraste

Uma caixa d'água amanheceu cheia de espuma e água estava com coloração diferente em chácara no Gama. O morador Adriano de Oliveira e a esposa dependem de caixa para atividades do dia a dia como lavar roupa, fazer comida e para beber. O gado e outros animais que são criados na chácara também precisam da água.

O chacareiro acredita que alguém quebrou o encanamento de captação de água da caixa e jogou um produto químico, contaminando propositalmente. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do Recanto das Emas, que agora investiga o caso.