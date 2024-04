Chuva forte alaga ruas de Ceilândia e carros são arrastados

Alto contraste

As chuvas desta quinta-feira (14) causaram prejuízo para os moradores de Ceilândia. No condomínio Privê as ruas alagaram e os carros foram arrastados e ficaram submersos. Moradores relatam que com a chegada das chuvas a situação na região é sempre a mesma. Segundo o Inmet, as chuvas podem continuar até o fim de semana e brasilienses devem ter atenção durante os próximos dias.

Em nota, a Novacap informou que está elaborando um projeto de drenagem pluvial para melhoria da captação da água das chuvas no entorno da BR 070. Após a conclusão do projeto, será estimado o custo da obra e iniciado o procedimento licitatório. Foi informado ainda que a Novacap realiza manutenção das redes com a desobstrução, limpeza das bacias de drenagem e a reposição de acessórios.