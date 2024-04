De bicicleta, pai procura todos os dias filha desaparecida há quase um mês

Alto contraste

Família pede ajuda para encontrar uma mulher que está desaparecida desde 19 de fevereiro na Ponte Alta, no Gama. Cristiane Berto sumiu depois de deixar a filha na escola e familiares continuam as buscas todos os dias. Moradores da região relatam que a viram em área rural, mas que ela teria se apresentado com o nome de Claudia. A mulher foi vista um pouco debilitada, mancando e com uma coberta na mão, mas informou que estava apenas descansando. A dona da casa em que Cristiane estava parada em frente disse que só a reconheceu depois quando viu as imagens na TV.