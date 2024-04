Família procura mulher que brigou com marido e sumiu com filho de 1 ano Patrícia Regina da Silva, 31 anos, teria brigado com o pai da criança e, após isso, teria entrado em surto

Família busca informações sobre o paradeiro de uma mulher com problemas psicológicos, que desapareceu com o filho de um ano. Patrícia Regina da Silva, 31 anos, teria brigado com o pai da criança e, após isso, teria entrado em surto e saiu andando pelas ruas com o bebê dentro de um carrinho. O caso aconteceu na Cidade Ocidental e segundo familiares, ela se recusa a fazer os tratamentos. O Conselho Tutelar e o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) foram acionados para que os dois sejam encontrados com segurança.