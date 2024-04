Homem é preso por agredir ex-companheira e por tráfico de drogas De acordo com a vítima, de 28 anos, o suspeito não aceitava o término do relacionamento e sempre a perseguia

Um homem de 30 anos foi preso suspeito de agredir a ex-companheira, no Recanto das Emas I. De acordo com a vítima, de 28 anos, o suspeito não aceitava o término do relacionamento e sempre a perseguia. Ele foi preso em flagrante por lesão corporal e tráfico de drogas. Ainda segundo a Polícia Civil, o homem já tinha passagens por violência doméstica contra uma ex-mulher e também pelo crime de tráfico.