Homem é preso por tentar vender bateria de carro roubada da loja de vítima

Um homem foi preso por receptação em Ceilândia após denúncia de uma das vítimas. Um empresário da região procurou a delegacia para denunciar que um site de vendas online estaria anunciando baterias de carro que seriam as mesmas que foram roubadas na loja dele. Ele disse que chegou a negociar a compra, e que o anunciante oferecia as baterias muito abaixo do valor de mercado.

O homem combinou de encontrar o vendedor, mas como o produto foi entregue por um motorista de aplicativo, os agentes foram até o local onde as baterias foram retiradas. O anunciante foi localizado e chegou a invadir uma casa durante a fuga, mas acabou na delegacia.