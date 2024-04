Homem é preso suspeito de homicídio em condomínio de Sobradinho

Alto contraste

Suspeito de matar um jovem a facadas após briga em condomínio de Sobradinho foi preso. Ele tentou voltar ao local do crime afirmando ser parente da vítima, mas foi apontado como culpado por testemunhas que estavam no momento do crime. O homem de 33 anos tinha histórico criminal relacionado ao tráfico de drogas, tentou resistir à prisão, inclusive jogando uma bebida no condutor ao ser algemado. A família de David Souza informou que não foi informada dos detalhes do crime, mas pediu justiça.