Influencer fitness é encontrada morta dentro de apartamento em Águas Claras

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga as circunstâncias da morte da influenciadora digital e campeã brasiliense de powerlifting, Rhayara Morais, aos 34 anos. O corpo foi encontrado na cama do apartamento dela em Águas Claras. Polícia ainda aguarda os laudos sobre a causa da morte. A morte teria ocorrido entre quatro e seis dias atrás.

De acordo com a delegacia, o corpo de Rhayara não tinha sinais de violência. A influenciadora mostrava a rotina de treinos na academia e o resultado de competições fitness das quais participava. Rhayara era formada em sistemas de informação, direito e educação física.