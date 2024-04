Ministério Público participa do RECORD nas Cidades em Ceilândia Programação terá shows, dinâmicas, prestação de serviços e sorteio de prêmios; expectativa é receber 5 mil pessoas

O Ministério Público participa com serviços no RECORD nas Cidades que acontece neste sábado (22) em Ceilândia. O evento é gratuito e traz para a comunidade shows, prestação de serviços, dinâmicas no palco e sorteio de prêmios. Os apresentadores dos programas jornalísticos da RECORD serão os anfitriões da festividade. A expectativa é receber 5 mil pessoas. O vice-procurador geral de Justiça Institucional, doutor Antônio Marcos Dezan, falou sobre o evento.