Motorista fica presa às ferragens após acidente entre carro e ônibus escolar De acordo com os bombeiros, o acidente foi registrado na DF 130, altura do Morro da Capelinha, região de Planaltina

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um carro de passeio bateu de frente com um ônibus escolar, deixando a motorista do carro presa às ferragens e gravemente ferida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado na DF 130, altura do Morro da Capelinha, região de Planaltina.

Ainda segundo os militares, o condutor do ônibus teve apenas ferimentos leves e recebeu atendimento no local. A motorista do carro foi levada ao Hospital Regional de Planaltina. Os bombeiros não souberam informar a dinâmica do acidente.