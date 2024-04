Mulher que teve carro roubado em Ceilândia fala sobre crime A vítima relatou que ficou apavorada já que a filha, de três meses, também estava dentro do veículo

Uma mulher foi abordada ao sair de casa, em Ceilândia, e teve carro roubado. Ela estava dentro do veículo quando quatro suspeitos a ameaçaram e a fizeram descer. A vítima, que preferiu não se identificar, contou que ficou apavorada já que a filha, de três meses, também estava dentro do carro. O grupo roubou ainda dois celulares e os cartões de crédito da família. A mulher relatou que não viu armas, mas acredita que eles estavam com facas e aparentavam ser menores de idade.