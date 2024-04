Polícia Rodoviária Federal intensifica fiscalização contra furto de veículos Apenas no primeiro trimestre deste ano, já foram localizados mais de 60 veículos no DF e no Entorno

A Polícia Rodoviária Federal utiliza de tecnologia para eficiência no combate a roubos e furtos de veículos. Apenas no primeiro trimestre deste ano, já foram localizados mais de 60 veículos no Distrito Federal e no Entorno. Os agentes contam com aplicativos de consulta, que são interligados a diversos sistemas de inteligência, atualizados em tempo real. Dados mostram ainda que, este ano, a taxa de recuperação de veículos aumentou. A cada 100 mil abordagens feitas nas rodovias do DF, 690 veículos são recuperados.