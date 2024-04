Preso homem que tentou matar dono de bar que se negou a vender bebida O homem fugiu, mas foi denunciado pelo Ministério Público e preso no Sol Nascente

Um homem de 41 anos é preso por tentativa de homicídio duplamente qualificado e por porte ilegal de arma de fogo. O caso aconteceu em janeiro e na ocasião, o suspeito estava em um bar de Ceilândia e se irritou depois do dono do estabelecimento não servir bebida. Ele disparou para diversos lados, mas ninguém se feriu. O homem fugiu, mas foi denunciado pelo Ministério Público e preso no Sol Nascente.