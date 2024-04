Suspeito de abusar de menores pelo menos dez vezes é preso novamente A vítima, uma menina de 14 anos, caminhava perto de casa quando foi atacada; Clidisney Rocha foi preso no Entorno do DF

A Polícia Civil de Goiás prendeu um homem de 22 anos pelo crime de importunação sexual. Clidisney Rocha de Jesus já teria cometido o crime pelo menos dez vezes. O homem já tinha sido preso e condenado no ano passado pelos crimes contra a liberdade sexual. Ele ficou detido de agosto até o final do ano passado. Liberado em fevereiro deste ano, Clidisney' voltou a cometer o mesmo crime. A vítima, uma menina de 14 anos, caminhava perto de casa quando foi atacada. Ele foi preso em Formosa, Entorno do DF.