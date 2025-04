Colisão e capotamento: feriado de Páscoa registra dois acidentes de trânsito e uma morte Mulher de 55 anos morreu em parada cardiorrespiratória após colisão na DF-251 nesta sexta-feira Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 19/04/2025 - 11h03 (Atualizado em 19/04/2025 - 11h03 ) twitter

Colisão terminou na morte de uma mulher CBMDF/Divulgação - 18.04.2025

Nos dois primeiros dias do feriado de Páscoa, o Distrito Federal registrou dois acidentes de trânsito: uma colisão e um capotamento. O primeiro acidente ocorreu na DF-251, na região de Santa Maria, e terminou com a morte de uma mulher de 55 anos.

Ela foi atendida em estado grave, em parada cardiorrespiratória. A vítima chegou a receber manobras de ressuscitação da equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e após 35 minutos de atendimento, teve a morte declarada no local.

A colisão ocorreu por volta das 17h54, nas proximidades da Reserva Ecológica do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O acidente foi atendido com três viaturas de resgate e um helicóptero da corporação. Outras duas vítimas se feriram na colisão.

Capotamento aconteceu na manhã deste sábado CBMDF/Divulgação - 19.04.2025

Já neste sábado (19), por volta das 8h, um capotamento deixou uma das vias interditada na EPIA (Estrada Parque Indústria e Abastecimento) Sul, sentido Plano Piloto, próximo ao viaduto de acesso à Candangolândia.

‌



Apesar do veículo ter capotado e parado no acostamento, o acidente não terminou em feridos.

