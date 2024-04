Com propostas prioritárias da indústria, CNI lança Agenda Legislativa no Congresso Nacional Regulamentação da reforma tributária, modernização do setor elétrico e desoneração da folha do setor são elencadas

Pauta mínima reúne 17 temas prioritários (José Paulo Lacerda/CNI - Arquivo)

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) apresentou nesta terça-feira (19) a Agenda Legislativa, com propostas prioritárias do setor industrial que estão tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado para o Congresso Nacional. O documento é elaborado todos os anos pela confederação e reúne as sugestões de propostas com maior impacto para o desenvolvimento econômico e social do país.

O deputado federal e presidente do Republicanos, Marcos Pereira, afirma que a "a agenda da indústria é a agenda do Brasil". "A melhoria da educação e da infraestrutura, a geração de empregos são pautas do setor e também do nosso país", ressalta.

Entre as prioridades apontadas está a "pauta mínima da indústria", que reúne os 17 temas de maior impacto para o país, como a regulamentação da reforma tributária e a aprovação de proposições legislativas relacionadas ao esforço de neoindustrialização.

“A recente aprovação da reforma tributária e os debates em torno da pauta verde refletem a necessidade urgente de políticas que não apenas estimulem o crescimento econômico, mas também abordem questões cruciais como a sustentabilidade e a equidade social”, disse o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR).

A regulamentação do mercado de carbono, a modernização do setor elétrico e a desoneração da folha de pagamento do setor da indústria são outras prioridades elencadas.

Segundo o presidente da CNI, Ricardo Alban, a agenda é "uma das principais contribuições" do setor industrial para o desenvolvimento do Brasil. "[O documento] é o principal instrumento de diálogo que mantemos com os parlamentares, o governo federal e a sociedade civil. Nosso objetivo ao definir essa lista de prioridades é contribuir para a votação e aprovação de propostas com impacto positivo sobre ambiente de negócios."