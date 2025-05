Com saída de Lupi, bancada do PDT decide deixar base do governo na Câmara Grupo de deputados afirmou que atuará de forma ‘independente’; mudança veio após troca no Ministério da Previdência Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 06/05/2025 - 14h04 (Atualizado em 06/05/2025 - 14h08 ) twitter

O PDT decidiu deixar a base do governo na Câmara. A posição do partido foi definida em uma reunião entre deputados nesta terça-feira (6) e vem em resposta à saída de Carlos Lupi da Previdência.

A mudança afasta 17 deputados como aliados no Planalto, mas o entendimento da legenda é que o partido atue de forma “independente”, sem necessariamente se opor ao governo.

A possibilidade de sair da base aliada vinha sido indicada pela legenda desde o início dos escândalos envolvendo o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). O líder, Mário Heringer (PDT-MG), havia ameaçado a deixar a base caso Lupi fosse demitido a Previdência.

O ministro teve saída da pasta confirmada na última sexta-feira (2), sendo substituído pelo então secretário-executivo do ministério e ex-deputado Wolney Queiroz.

