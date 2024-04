Começa nesta sexta obra de construção de 3ª faixa na BR-020 entre Sobradinho e Planaltina Ibaneis assinou pela manhã ordem de serviço das obras; governador quer lançar licitação do BR Norte no segundo semestre deste ano

Alto contraste

A+

A-

Ibaneis reforçou candidatura ao senado em 2026 (Renato Alves/Agência Brasília/Renato Alves/ Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou nesta sexta-feira (19) ordem de serviço para a construção da terceira faixa da rodovia BR-020, no trecho do Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci, no viaduto de Sobradinho, e a DF-230. A obra terá investimento de R$ 24,8 milhões e 17,1 km de pavimentação. Durante assinatura, Ibaneis disse que estão sendo realizadas grande investimento na região.

“Já estamos com os recursos para o BRT Norte garantidos para serem liberados. São várias obras que se completam para trazer benefícios para a população”, disse Ibaneis. A BR-020 é uma rodovia de grande movimentação, por onde passagem diariamente cerca de 80 mil motoristas. A rodovia liga ao Plano Piloto as regiões administrativas de Sobradinho e Sobradinho II, Planaltina, Arapoanga, Planaltina de Goiás e Formosa.

A obra também prevê trabalhos de terraplenagem, drenagem e sinalização. A terceira faixa terá uma extensão de 50 km. A rodovia é considerada uma das mais perigosas do DF. De acordo com o Guia CNT de Segurança nas Rodovias 2023, elaborado pela CNT (Confederação Nacional do Transporte), a BR-020 foi a via que registrou mais acidentes e mortes entre novembro de 2021 e outubro de 2022, com 339 acidentes (35,9% do total) e 17 mortes (36,2% do total).

O secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, disse que a terceira faixa vai garantir tranquilidade a população e trazer “conforto”. “E em breve teremos o nosso BRT, com 13 estações até o terminal da Asa Norte”. A obra prevê um investimento de R$ 1,5 bilhão, e terá recursos do governo federal.

Publicidade

Corrida ao senado

Ibaneis disse que vai concorrer ao Senado em 2026. O governador disse que a oposição “sequer tem candidato”. “Nunca conseguiram expor quem é o candidato da oposição e ficam divergindo entre eles porque não possuem a união que esse grupo tem”, disse.

Sobre uma suposta antecipação eleitoral, Ibaneis disse que está muito tranquilo que suas declarações. “Acho que tenho muito mais conhecimento jurídico de que todos eles. Tenho 30 anos de advocacia e sei muito bem o que eu posso ou não posso falar. A oposição está no seu dever de tentar criticar de algum modo”, afirmou.