Comissão da Câmara cria subcomissão para discutir fim da escala 6x1 Colegiado vai ser presidido pela deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP) Brasília|Do R7 07/05/2025 - 20h29 (Atualizado em 07/05/2025 - 20h51 )

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 07/05/2025

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados criou, nesta quarta-feira (7), uma subcomissão para discutir a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com a escala de seis dias de trabalho e um dia de folga. O objetivo é debater a proposta e apresentar sugestões. Autora da PEC, a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) presidirá o colegiado. O relator será o deputado Luiz Gastão (PSD-CE).

A maioria dos membros da Comissão de Trabalho, que estavam presentes na reunião, concordou com a redução da jornada trabalhista, apesar de alguns defenderem exceções para atender às necessidades das empresas.

O relator disse que vai debater com todas as áreas para conciliar interesses e apresentar um texto que atenda às peculiaridades dos diferentes setores da economia.

“Há empresas em que a relação folha de pagamento com o faturamento dá mais de 40% a 50%, ao passo que tem outros segmentos da atividade econômica em que a relação folha de pagamento e faturamento é 10%, 5%. Nessas empresas, o impacto da folha não é tanto“, explicou.

A deputada Erika ressaltou que as pesquisas apontam a aprovação de quase 70% dos brasileiros à redução da jornada de trabalho. Ela defendeu a busca de um consenso que atenda aos diferentes setores.

“Nós não chegamos aqui com as respostas prontas de qual será o texto final dessa proposta, nós precisamos trabalhar em cima desse texto, ouvindo, colhendo, criando esse consenso para que nós possamos encaminhar uma saída digna, humana, possível, ao conjunto dos trabalhadores”, afirmou.

Apenas o líder da oposição, deputado Luciano Zucco (PL-RS), se manifestou contra a proposta, que considera inviável. Para ele, o projeto vai gerar mais custos para os empresários, principalmente os pequenos e médios. Com isso, ele prevê crescimento do desemprego e da inflação, uma vez que o aumento de custos seria repassado para os consumidores.

