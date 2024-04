Comissão de Comunicação vota pedidos de audiência pública sobre fake news e 5G

Brasília |Do R7, em Brasília

Silas Câmara preside comissão

A primeira reunião da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (20), terá a votação de 63 pareceres para a renovação de autorizações de funcionamento de canais de radiodifusão. os deputados aprovaram requerimentos para a realização de audiências públicas sobre a cobertura do sinal da tecnologia 5G no país, bem como para discutir estratégias de combate às fake news nas redes sociais.

O presidente da comissão, deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), afirmou que planeja apresentar uma agenda de trabalho na próxima reunião, focando em questões relacionadas à comunicação social, telecomunicação e radiodifusão.

"Nessa pauta que estamos propondo, vamos trabalhar tanto a questão das big techs (grandes empresas de tecnologia) quanto da questão da regulamentação das mídias sociais, que é uma discussão que a Câmara tentou fazer no ano passado e não conseguiu. Além de discutir a eficiência na implantação do 5G e também sobre a universalização da internet no Brasil", afirmou.

O deputado foi eleito presidente do colegiado na última quarta-feira (13). Ao todo, ele recebeu 19 votos, havendo apenas um voto em branco, de um total de 20.

Os parlamentares da comissão debatem e votam assuntos como liberdade de imprensa e redes sociais; produção e programação das emissoras de rádio e televisão; autorização e renovação da exploração de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens; e assuntos relacionados comunicação, telecomunicações e internet.