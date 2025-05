Comissão do Senado analisa fim de fiança a crimes relacionados à pedofilia CCJ também deve votar penas mais duras para crimes dentro de escolas Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 21/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carlos Viana apresentou projeto que proíbe fiança a crimes relacionados à prática de pedofilia Andressa Anholete/Agência Senado - 20.5.2025

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado analisa nesta quarta-feira (20) um projeto de lei que proíbe fiança para crimes relacionados à prática de pedofilia. A proposta, de autoria do senador Carlos Viana (Podemos-MG), é de caráter terminativo, portanto, se aprovada, segue para análise da Câmara dos Deputados caso nenhum senador apresente requerimento para levar ao plenário da Casa.

A proposta, relatada pelo senador Marcio Bittar (União-AC), define como inafiançáveis crimes como:

Corrupção de menores;

Satisfação de lascívia (busca de prazer sexual) mediante a presença de criança ou adolescente;

Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente;

Divulgação de cena de estupro quando cometido contra vulnerável;

Produção de pornografia infantil;

Venda ou comercialização de pornografia infantil;

Divulgação de pornografia infantil;

Aquisição, posse ou armazenamento de pornografia infantil;

Simulação ou indução de pornografia infantil; e

Aliciamento de criança/adolescente para fins sexuais na internet.

“Entendemos que todo e qualquer crime com conotação sexual praticado contra criança, adolescente ou vulnerável deve ser considerado inafiançável, devendo o autor do delito permanecer preso durante todo o julgamento, até para que não volte a praticar a conduta delituosa”, defendeu Bittar.

Ao defender a constitucionalidade do projeto, o relator alegou que o Congresso “tem a obrigação de criar regras que protejam a criança, o adolescente ou qualquer outro vulnerável de toda e qualquer conduta criminosa de conotação sexual, devendo agir para garantir da incolumidade física e psíquica desses jovens”.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Crimes cometidos perto de escolas

O colegiado ainda deve votar um projeto que aumenta as penas para crimes cometidos nas dependências de escolas. O texto é de autoria da Presidência da República, sendo relatado pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES).

A proposta já recebeu parecer favorável da Comissão de Segurança Pública do Senado, portanto, se aprovada pela CCJ, segue para análise do plenário.

‌



Na prática, o projeto trata com mais rigor delitos como homicídio e lesão corporal dolosa cometidos em escolas, universidades e demais unidades educacionais.

Atualmente, o homicídio simples tem pena de seis a 20 anos de prisão. A proposta sugere que, quando o delito for cometido em escola, a pena passe a ser de 12 a 30 anos, podendo aumentar de um terço à metade se a vítima for pessoa com deficiência ou doença limitante.

‌



O aumento chega a dois terços se o autor for alguém com autoridade sobre a vítima, como professor, funcionário da escola, parente ou tutor.

Em casos de lesão corporal dolosa, em que a pena atual é de três meses a um ano de detenção, ou até 12 anos de reclusão se resultar em morte, o projeto prevê acréscimo de um terço a dois terços da pena se o crime for praticado no ambiente escolar.

O aumento vai de dois terços ao dobro nas hipóteses em que a vítima for vulnerável ou o autor tiver relação de autoridade sobre ela.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp