Comissão do Senado debate violência sexual contra crianças e adolescentes nesta segunda Evento acontece no formato de audiência pública, ou seja, população também pode enviar sugestões para ampliar debate Brasília|Do R7, em Brasília 19/05/2025 - 09h06 (Atualizado em 19/05/2025 - 09h06 ) twitter

Senadora Damares Alves classificou como 'alarmantes' o número de denúncias Waldemir Barreto/Agência Senado - 14.5.2025

A Comissão de Direitos Humanos do Senado realiza, às 9h30 desta segunda-feira (19), uma audiência pública para debater a violência sexual contra crianças e jovens.

Segundo a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), autora dos requerimentos, o Disque 100 registrou 289,4 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes em 2024.

“Diante dos dados apresentados, urge a necessidade de debatermos e buscarmos soluções para o alarmante aumento dos casos de violações de direitos humanos e crimes contra a dignidade da pessoa humana, garantindo para toda a sociedade o direito constitucional ao bem-estar e à vida”, argumentou a senadora.

Ainda no requerimento, a parlamentar afirmou que dados da Pesquisa Nacional de Saúde, de 2019, indicam que brasileiros entre 15 e 29 anos estão mais sujeitos à violência física, psicológica e sexual — sendo que mais de um quarto dos jovens (27%) afirmou já ter sido vítima de algum tipo de agressão.

Como participar?

Os cidadãos podem enviar perguntas e comentários por meio do telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e-Cidadania, onde as interações podem ser lidas e respondidas ao vivo por senadores e debatedores.

O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como hora de atividade complementar em cursos universitários, por exemplo.

O Portal e-Cidadania também recebe a opinião dos cidadãos sobre projetos em tramitação no Senado, além de sugestões para novas leis.

Presenças confirmadas

Já confirmaram presença na audiência:

Vereadora Tia Keyla , da Câmara Municipal de Contagem (MG);

, da Câmara Municipal de Contagem (MG); Bruna Bacelar , da Polícia Rodoviária Federal;

, da Polícia Rodoviária Federal; Maurício Cunha , da organização ChildFund Brasil ;

, da organização ; Leiliane Rocha , psicóloga infantil;

, psicóloga infantil; Tarciane Mara Araújo Bessa, conselheira tutelar.



