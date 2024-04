Comissão de Saúde chama ministra para dar explicações sobre alta em casos de dengue 

Alto contraste

Ministra da Saúde é chamada para dar explicações à Câmara

A Comissão de Saúde da Câmara Federal aprovou nesta quarta-feira (20) um convite para que a ministra da Saúde, Nísia Trindade, preste esclarecimentos sobre as altas nos casos de dengue no país. Nesta semana, os casos da doença bateram recorde e superaram o maior número da série histórica, com 1.889.206 diagnósticos confirmados. A última atualização do painel de monitoramento do Ministério da Saúde aponta 630 mortes por dengue desde o começo deste ano. Outros 1.009 casos estão sob investigação.

Os deputados querem que Nísa informe sobre as ações de prevenção e combate à dengue desenvolvidas pelo Ministério da Saúde nos anos de 2023 e 2024. O requerimento foi apresentado pelo deputado Célio Silveira (MDB-GO).

Além disso, foram aprovados outros dois requerimentos de convite à ministra, um que pede esclarecimentos sobre a revogação de portarias que tratavam das recomendações para a realização de aborto em casos já previstos em lei, e outro que pede informações sobre as ações da pasta para melhorar a eficiência da gestão dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro.

Por se tratarem de convites, a ministra não é obrigada a comparecer no colegiado. No entanto, segundo o presidente da comissão, deputado Dr. Francisco (PT-PI), ela se colocou à disposição para ir à Câmara Federal falar sobre os assuntos.

"Ontem, em agenda com a ministra, ela já se dispôs a vir à comissão até mesmo para apresentar um balanço do primeiro ano de gestão de 2023 e já está ciente dos temas apresentados por esses requerimentos", afirmou.