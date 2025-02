Congresso reage à indicação de Gleisi para ministério no governo Lula Alcolumbre e Motta desejaram sucesso a nova ministra, enquanto oposição criticou escolha por nome do PT para negociações com Congresso Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 28/02/2025 - 15h15 (Atualizado em 28/02/2025 - 16h20 ) twitter

A escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em nomear a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), para a SRI (Secretaria de Relações Institucionais) repercutiu entre parlamentares do Congresso Nacional nesta sexta-feira.

Poucos minutos após a confirmação da nova ministra, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), divulgaram mensagens com desejo de sucesso à nova ministra.

Motta relatou ter recebido o aviso por uma ligação do próprio presidente Lula e disse que sempre teve uma “boa relação” com Gleisi. O presidente da Câmara também estendeu desejos de “êxito” à política.

Na sequência, Alcolumbre divulgou um comunicado em que também relata ter recebido o aviso diretamente de Lula. O presidente do Senado também externou sucesso para a nova ministra.

“Fui comunicado pelo presidente Lula sobre sua decisão em nomear a deputada federal Gleisi Hoffmann para o cargo de Ministra das Relações Institucionais. Desejo muito sucesso nessa importante missão de dialogar com o Parlamento. Em nome do Congresso Nacional, reafirmo nosso compromisso em trabalhar sempre em defesa do Brasil”, disse.

Opositores criticam escolha

De outro lado, os líderes da oposição na Câmara e do Senado criticaram a decisão de Lula para a SRI. Em nota, o deputado Zucco (PL-RS), afirmou que a indicação é um “sinal preocupante” e indagou a trajetória política de Gleisi como um ponto que pode prejudicar as negociações no Congresso.

“O Brasil precisa de uma articulação baseada no respeito às instituições, na transparência e na busca por soluções concretas para os desafios nacionais. No entanto, a escolha de Gleisi Hoffmann demonstra que o governo continua priorizando interesses partidários em detrimento do bem comum”, afirmou.

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), por sua vez, limitou a classificar a escolha de Lula como um “erro”.

Gleisi promete diálogo

Em meio aos comunicados, a nova ministra publicou nota destacando compromisso de diálogo com todos os partidos, governos e todas as lideranças políticas, além de agradecer à confiança de Lula para a escolha.

“Agradeço a confiança e o estímulo do presidente Lula neste novo desafio, na certeza de que vamos fazer o melhor pelo Brasil”, disse. “É dessa forma que espero corresponder à confiança do presidente, em uma construção conjunta com os partidos aliados, o Congresso Nacional e demais instituições”, completou, em outro momento.