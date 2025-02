Senado discute se escolha de nova Mesa Diretora será por voto em papel ou eletrônico Regimentalmente, o pleito ocorre por meio de cédula de papel Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 28/01/2025 - 21h08 (Atualizado em 28/01/2025 - 21h29 ) twitter

Senado discute se escolha de nova Mesa Diretora será por voto em papel ou eletrônico Roque de Sá/Agência Senado - 20.12.2024

O Senado ainda discute se o pleito para escolher a nova Mesa Diretora da Casa será com cédula de papel, como prevê o regimento interno, ou se será usada urna eletrônica. A eleição ocorre no próximo sábado (1º). O voto dos 81 senadores é secreto.

Atualmente, apenas a Câmara dos Deputados realiza a votação de forma eletrônica. Em nota, a comunicação do Senado informou que, segundo o regimento da Casa, a votação nas eleições para os membros da Mesa Diretora é por meio de cédula.

Além disso, a assessoria destacou que o procedimento a ser seguido neste ano ainda não foi publicado pela Secretaria-Geral da Mesa.

Contudo, conforme apurou o R7, há a possibilidade de que o Senado altere a forma de votação. A eleição está marcada para o sábado. Estão convocadas duas reuniões preparatórias: às 10h, para eleger o presidente do Senado, e às 11h, para escolha dos demais membros da Mesa Diretora.

O mandato da nova composição vai durar até fevereiro de 2027.

O favorito na disputa é o senador Davi Alcolumbre (União-AP), que já comandou a Casa entre 2019 e 2021, e tem o apoio dos seguintes partidos: PSD, MDB, PT, PL, PP, PDT, PSB, Podemos e União Brasil. Juntas, as legendas têm 79 votos.

Alcolumbre também tem o apoio do atual presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ele deve enfrentar as candidaturas dos senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Soraya Thronicke (Podemos-MS), Marcos Pontes (PL-SP) e Marcos do Val (Podemos-ES).