Conib cobra diretamente de Lula volta do Brasil à Aliança Internacional para a Memória do Holocausto

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Conib pediu a Lula que reconsidere a retirada do Brasil da IHRA, crucial para a memória do Holocausto.

Um manifesto foi lido durante um ato com a presença de líderes da comunidade judaica de todo o país.

O evento destacou o compromisso da comunidade com o combate ao antissemitismo e a preservação da memória.

Críticas sobre a saída do Brasil da IHRA foram feitas, considerando-a um erro em meio a tensões diplomáticas com Israel. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Claudio Lottenberg termina o vídeo pedido diretamente a Lula o retorno do Brasil à entidade

O presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil), Claudio Lottenberg, pediu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que reconsidere a decisão de retirar o Brasil da IHRA (Aliança Internacional para a Memória do Holocausto).

Lottenberg, acompanhado de presidentes das Federações judaicas de todo o país, participou de um ato no qual foi lido um manifesto contrário à saída do Brasil da organização.

O movimento contou ainda com a presença do diretor voluntário Oscar Jaroslavsky e do diretor executivo Sérgio Napchan, que reiteraram o compromisso da comunidade judaica brasileira com a preservação da memória e o combate ao antissemitismo.

Veja:

‌



Segundo a Conib, cada mensagem transmitida no encontro representou a voz das comunidades judaicas espalhadas pelo país. “Nos quatro cantos do Brasil, não aceitamos o silêncio diante da intolerância”, afirmaram. O vídeo do ato encerra-se com o apelo de Lottenberg para que Lula reveja a decisão.

A saída do Brasil da organização recebeu críticas inclusive de Fernando Lottenberg, comissário da OEA (Organização dos Estados Americanos) para o Monitoramento e Combate ao Antissemitismo, classificou o desligamento da IHRA como “um equívoco em meio à tensão diplomática com Israel”.

‌



O Brasil integrava a aliança como observador desde 2021.

