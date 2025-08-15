Conib cobra diretamente de Lula volta do Brasil à Aliança Internacional para a Memória do Holocausto
Entidade judaica afirma que decisão do governo fragiliza combate ao antissemitismo e pede reconsideração imediata
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil), Claudio Lottenberg, pediu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que reconsidere a decisão de retirar o Brasil da IHRA (Aliança Internacional para a Memória do Holocausto).
Lottenberg, acompanhado de presidentes das Federações judaicas de todo o país, participou de um ato no qual foi lido um manifesto contrário à saída do Brasil da organização.
O movimento contou ainda com a presença do diretor voluntário Oscar Jaroslavsky e do diretor executivo Sérgio Napchan, que reiteraram o compromisso da comunidade judaica brasileira com a preservação da memória e o combate ao antissemitismo.
Veja:
Segundo a Conib, cada mensagem transmitida no encontro representou a voz das comunidades judaicas espalhadas pelo país. “Nos quatro cantos do Brasil, não aceitamos o silêncio diante da intolerância”, afirmaram. O vídeo do ato encerra-se com o apelo de Lottenberg para que Lula reveja a decisão.
A saída do Brasil da organização recebeu críticas inclusive de Fernando Lottenberg, comissário da OEA (Organização dos Estados Americanos) para o Monitoramento e Combate ao Antissemitismo, classificou o desligamento da IHRA como “um equívoco em meio à tensão diplomática com Israel”.
O Brasil integrava a aliança como observador desde 2021.
Qual foi o pedido da Conib ao presidente Lula?
O presidente da Conib, Claudio Lottenberg, pediu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que reconsidere a decisão de retirar o Brasil da IHRA (Aliança Internacional para a Memória do Holocausto).
Quem participou do ato em apoio à permanência do Brasil na IHRA?
Lottenberg, acompanhado de presidentes das Federações judaicas de todo o país, participou de um ato onde foi lido um manifesto contrário à saída do Brasil da organização. O evento contou também com a presença do diretor voluntário Oscar Jaroslavsky e do diretor executivo Sérgio Napchan.
Qual foi a mensagem transmitida durante o encontro?
A Conib afirmou que cada mensagem transmitida no encontro representou a voz das comunidades judaicas espalhadas pelo Brasil, destacando que "nos quatro cantos do Brasil, não aceitamos o silêncio diante da intolerância".
Como foi a reação à saída do Brasil da IHRA?
A saída do Brasil da organização recebeu críticas, incluindo de Fernando Lottenberg, comissário da OEA para o Monitoramento e Combate ao Antissemitismo, que classificou o desligamento da IHRA como "um equívoco em meio à tensão diplomática com Israel".
Desde quando o Brasil fazia parte da IHRA?
O Brasil integrava a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto como observador desde 2021.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp