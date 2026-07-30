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Julho Verde: ferida na boca e rouquidão podem ser câncer?

A oncologista Dra. Larissa Di Villeneuve explica como identificar os sintomas, os fatores de risco e a importância do diagnóstico precoce

Sabor & Saúde Podcast|Do R7

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Neste episódio, você vai descobrir por que os primeiros sinais do câncer de cabeça e pescoço são tão fáceis de ignorar e como o diagnóstico precoce pode salvar vidas. O episódio faz parte da campanha Cores que Transformam, da GEAP Saúde, em apoio ao Julho Verde.

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