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Seu trabalho está adoecendo você

Você vai entender o que muda com a nova NR-1 e aprender a identificar os sinais de que o trabalho pode estar te afetando

Sabor & Saúde Podcast|Do R7

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Você sente ansiedade só de pensar em ir trabalhar? Ou um cansaço que nunca passa?

Neste episódio, você vai entender o que muda com a nova NR-1 e aprender a identificar os sinais de que o trabalho pode estar afetando a sua saúde mental.

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