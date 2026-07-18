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Salão de beleza ainda DÁ DINHEIRO? Especialistas respondem

Especialistas explicam como será o salão do futuro e as principais tendências do setor

Sabor & Saúde Podcast|Do R7

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Neste episódio, especialistas explicam como será o salão do futuro e as principais tendências do setor. A conversa também destaca a Hair Brasília and Beauty 2026, um dos maiores eventos de beleza do país, que reúne inovação, empreendedorismo e capacitação.

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