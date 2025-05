Dia das Mães com Sabor e Saúde: uma conversa inspiradora sobre bem-estar e reconexão

No episódio especial de Dia das Mães do podcast Sabor e Saúde, Neila Medeiros conduz uma conversa inspiradora com Gizelle Monteiro e Pedro Vasco, massoterapeutas e fundadores do Eliá Spa Brasil.



Em um bate-papo envolvente, o casal compartilha sua trajetória transformadora — de desafios pessoais à criação de uma rede de SPAs de luxo — e revela os bastidores das experiências sensoriais que fazem do Eliá um verdadeiro refúgio de bem-estar.



Entre aromas, sabores, massagens e vivências que despertam os sentidos, o episódio convida a valorizar os momentos de pausa e reconexão, especialmente para as mães que, no ritmo intenso do dia a dia, às vezes esquecem de olhar para si com mais gentileza. Uma homenagem afetuosa, que deseja a todas um Feliz Dia das Mães!



